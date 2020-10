Metro di Catania, M5S chiede che torni operativa anche la domenica

“La metro di Catania deve tornare a funzionare al più presto a pieno regime, la sera fino alle 22 e anche la domenica. Stiamo lavorando per questo anche in sinergia col governo nazionale”. Lo affermano i deputati M5S GIanina Ciancio (Ars) e Luciano Catone (Camera), che oggi hanno incontrato il direttore della Ferrovia Circumetnea, Salvatore Fiore, cui hanno chiesto che la metro torni a funzionare a pieno regime dopo il rallentamento durante e post lockdown e cioè tutti i giorni fino alle 22.00 e anche la domenica. A supportare l’azione dei due parlamentari anche il ministero delle Infrastrutture con il viceministro Giancarlo Cancelleri e i suoi uffici che seguono da vicino la vicenda. “L’obiettivo - dicono i due parlamentari - è riattivare il servizio entro dicembre”.

“E’ impensabile immaginare – affermano Ciancio e Cantone - che questo servizio non venga effettuato più la domenica, visti gli ottimi risultati che stava dando nei pochi mesi in cui è stato attivo. Se vogliamo immaginare una città sostenibile e a misura d’uomo dobbiamo puntare sul potenziamento dei traporti urbani e non a depotenziarli”. Per risolvere il problema della riduzione del servizio una volta per tutte, dovuto alla carenza di personale, Fiore ha assicurato che si sta rivedendo la pianta organica.