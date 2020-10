Miccichè a Catania sulla questione migranti: "Ho litigato con Salvini solo sul metodo"

"E' difficile litigare con un partito. Si può ogni tanto non essere d'accordo con un rappresentante, che sia leader o meno è un fatto secondario. Io non ho mai litigato con Salvini per problemi sull'immigrazione. Ho litigato con Salvini e lo farei di nuovo domani mattina sul metodo che ha utilizzato per affrontare alcuni problemi, non sul fatto che il problema immigrazione va affrontato". Lo ha detto il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, coordinatore di Forza Italia in Sicilia, a Catania per partecipare alla tre giorni della Lega in città in vista dell'udienza preliminare al leader Salvini.

"Quando i ragazzi della Diciotti rimanevano sulla nave - ha spiegato - era un qualche cosa che a me non piaceva". Sulla manifestazione 'Gli italiani scelgono la libertà'', Micccichè ha sottolineato di "non sapere cosa abbia voluto creare Salvini". "Io - ha aggiunto- sono pronto a confrontarmi con Giancarlo Georgetti, che peraltro è una persona che conosco da tantissimi anni e che considero una delle persone in politica migliori che abbiamo in questo momento".