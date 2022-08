Mineo, il sindaco ricompone la giunta, 'Cambiamo': "Continuiamo a collaborare senza chiedere assessori"

“A noi piace la politica che non ci si aspetta". È la presa di posizione del movimento civico rappresentato in Consiglio comunale dal gruppo consiliare 'CambiAmo Mineo', composto dalla capogruppo Giusy Infantino e da Mariella Simili, Mario Margarone e Alessandro Manzoni.

"Appresa la notizia che il sindaco di Mineo ha ricomposto la sua giunta con la nomina di due nuovi assessori siamo sereni e rallegrati. Viene certificato che non abbiamo mai barattato il nostro senso di responsabilità con l'assegnazione di qualche poltrona - si legge nella nota stampa del gruppo consiliare - Il sindaco, dopo avere perso la maggioranza in consiglio comunale ha deciso di restare in carica e di aprirsi al confronto con l'opposizione e noi, che abbiamo sempre invocato il dialogo istituzionale, siamo rimasti coerenti con la nostra posizione".

"Al primo cittadino che 'ci porgeva la mano non abbiamo risposto con un pugno' perché abbiamo a cuore l'interesse della città - prosegue - La classe dirigente deve avere coraggio e noi siamo orgogliosi di avere archiviato una storia fatta di contrapposizione e di veleni". Restituire centralità al bene comune sembra essere la priorità per il gruppoc onsiliare.

"La città di Mineo ha bisogno dello spirito costruttivo e dell'iniziativa di tutti per offrire un futuro migliore ai propri figli. E in tutto questo non ci abbiamo guadagnato neanche un assessore? Si, non l'abbiamo neanche chiesto - assicurano i consiglieri - Non cambia la nostra posizione: non siamo contro qualcuno ma ci muoviamo solo a favore dei menenini! Stiamo forzando i canoni tradizionali della politica - garantiamo una collaborazione istituzionale senza chiedere nulla in cambio - e magari qualcuno non ci capirà ma abbiamo segnato un punto di svolta nella vita della nostra comunità locale".