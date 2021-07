Misterbianco, nuove adesioni alla coalizione per Marco Corsaro sindaco

“Dopo un lungo periodo di difficoltà, amplificate dalla pandemia mondiale, per il Comune di Misterbianco è l’ora di rialzare la testa. Questo l’obiettivo che dobbiamo raggiungere con le prossime elezioni del 24 ottobre, lavorando per far vincere un progetto di governo che sia autentica espressione della volontà dei cittadini. In tale prospettiva, appare opportuna e lungimirante la scelta di molteplici forze della città, dai partiti del centrodestra a numerosi apporti civici, di sostenere la candidatura di Marco Corsaro a sindaco di Misterbianco. Stiamo assistendo alla nascita di una coalizione del Buongoverno e del Fare che, con la guida capace ed entusiasta di Corsaro, porterà la città verso una nuova pagina politico-amministrativa. Noi vogliamo esserci, contribuendo in prima persona con la nostra passione per Misterbianco e l’impegno di sempre, per dare alla nostra comunità il futuro che merita”. Lo scrivono in una nota, affidata al movimento “Guardiamo Avanti”, gli ex consiglieri comunali Antonio Licciardello, Gisella Vittorio, Gianni Giaccone e Paolo Bruno, ufficializzando la loro adesione alla coalizione che sosterrà la candidatura di Marco Corsaro a sindaco di Misterbianco per le Amministrative del 24 ottobre 2021. I quattro esponenti politici saranno in campo nelle liste dell’alleanza.