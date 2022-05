Finanziaria, 250 mila euro a Misterbianco per la valorizzazione del sito archeologico Campanarazzu

Tra i risultati emersi dall'approvazione della finanziaria regionale vi è anche il contributo straordinario di 250 mila euro per Campanarazzu, un sito archeologico a Misterbianco. Lo ha annunciato la deputata regionale M5S Jose Marano: "Il contributo consentirà di offrire servizi aggiuntivi e innovativi e migliorare la qualità dell’offerta turistico cosi, come prevede tra le proprie finalità la legge regionale sulla giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669, di cui sono stata promotrice e prima firmataria”.

“In finanziaria regionale per Misterbianco c’è anche un contributo per il Carnevale dei costumi più belli di Sicilia, una manifestazione di grande tradizione che attira in città migliaia di visitatori. Ho sempre risposto con i fatti alle richieste dei cittadini ed i finanziamenti in arrivo dalla Regione Siciliana per la comunità misterbianchese, grazie a due miei emendamenti alla legge di stabilità, sono la dimostrazione che l’impegno ed il lavoro alla lunga ripagano", aggiunge Marano

“Oltre al contributo straordinario per Campanarazzu - prosegue la deputata - l'inserimento della norma finanziaria alla legge sull'eruzione dell'Etna del 1669 permetterà ai Comuni interessati di accedere alle risorse del bilancio regionale, ma soprattutto su quelle a valere dei fondi europei, per incentivare lo sviluppo e la valorizzazione di tanti altri luoghi della memoria, come, ad esempio, i ruderi dell’antica chiesa di San Nicolò, che per esser riportata allo splendore necessità di importanti investimenti. Il prossimo obiettivo è quello di reperire i finanziamenti per riportare all’antico splendore l’antica chiesa di San Nicolò. Misterbianco è un patrimonio archeologico tutto da scoprire e lavorerò sempre affinché questa cittadina possa fare della cultura e del turismo uno dei suoi punti di forza".

Congratulazioni a Marano per il buon lavoro svolto arrivano dal primo cittadino di Misterbianco Marco Corsaro: “Siamo felici di accogliere un risultato su cui l’onorevole Marano si è spesa con determinazione e che ci permette di accrescere l’investimento pubblico sulla riqualificazione di Campanarazzu. Dopo aver ottenuto i fondi dal Pnrr per risanare il sito, arriva adesso il contributo dalla Regione, tasselli che ci consentono, come da impegno assunto, di aprire la stagione della valorizzazione di uno dei siti archeologici più suggestivi dell’intera Sicilia"