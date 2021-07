Misterbianco, Fratelli d’Italia: “Auspichiamo unità Centrodestra su Marco Corsaro”

Mancano ormai poco più di due mesi all’appuntamento elettorale con le amministrative del prossimo 10 ottobre, e Fratelli d’Italia delinea le alleanze nei Comuni al voto, dando alta priorità all’unità del Centrodestra. “E’ un fatto naturale, oltre che palese guardando le esperienze passate - dichiarano i Coordinatori regionale e provinciale di Fdi, Salvo Pogliese e Alberto Cardillo- che il Centrodestra unito è un valore, prima ancora che un’alleanza, è la gente apprezza la coerenza e la semplificazione del quadro politico. Il Centrodestra unito è una garanzia per la vittoria elettorale, ma soprattutto per il buongoverno”. A Misterbianco Forza Italia, partito alleato di Fratelli d’Italia, ha avanzato la candidatura di Marco Corsaro, su questa si esprimono all’unisono i dirigenti del partito meloniano, oltre che i coordinatori regionale e provinciale Pogliese e Cardillo, anche Francesco Basile e Dario Moscato, entrambi responsabili della Lista che il partito presenterà nel Comune etneo: “Riteniamo che la candidatura di Corsaro sia un ottimo punto di sintesi per tutta la coalizione, aperta anche alle forze civiche sane. Noi -continuano i Fratelli d’Italia- la sosterremo lealmente e siamo già al lavoro per limare un buon programma di governo da condividere con gli alleati di Forza Italia, con le forze civiche già aggregate e con tutti gli altri movimenti e partiti che comprenderanno la bontà di questa candidatura”.