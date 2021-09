Misterbianco, pronta la lista del M5S. Marano e Cantone: “Gli uomini e le donne giuste per far risorgere la comunità"

E’ pronta e completa la lista del Movimento Cinque Stelle a sostegno del candidato a sindaco di Misterbianco Massimo La Piana. Ad annunciarlo sono la deputata regionale Jose Marano e il parlamentare Luciano Cantone. La Piana correrà con due liste: quella dei pentastellati e quella di Attiva Misterbianco.

“Abbiamo una squadra di candidati che compongono la lista del Movimento – dicono Marano e Cantone – di altissimo profilo e sono tutte persone per bene. Sono gli uomini e le donne giuste per il rilancio di una città che ha subito l’onta di uno scioglimento e che deve rinverdire le sue prospettive di sviluppo. La lista del Movimento porterà avanti i pilastri su cui abbiamo sempre basato la nostra storia politica: la tutela ambientale, il sostegno alle categorie svantaggiate, l’attenzione verso i giovani".



"Su questo solco occorre proiettare la città nel futuro con una precisa visione che non può prescindere da una mobilità sostenibile, dall’innovazione e da uno snellimento della burocrazia per sostenere cittadini e imprese, incoraggiando la propensione naturale di Misterbianco al commercio. Siamo certi che questa squadra saprà dare un supporto determinante a Massimo La Piana e sarà premiata dalla fiducia di migliaia di misterbianchesi”.