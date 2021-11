La morte in Germania di Anthony Bivona, gli autonomisti all'Ars: "Si riapra il caso"

I deputati regionali autonomisti Totò Lentini e Giuseppe Compagnone hanno presentato un'interrogazione parlamentare all'Ars per chiedere al presidente Nello Musumeci di "attivare con il governo italiano tutte le iniziative utili alla riapertura del caso sulla prematura morte di Anthony Bivona, il giovane adranita il cui cadavere è stato ritrovato a Darmstadt, città della Germania dove aveva trovato lavoro e si era trasferito".

"Il caso sollevato da "le Iene", in una puntata che ha ripercorso la vita e gli ultimi momenti del ragazzo - dice Totò Lentini capogruppo degli autonomisti all'Ars - ha acceso i riflettori sulle presunte incongruenze e su una supposta superficialità delle indagini degli inquirenti tedeschi che hanno archiviato il decesso come suicidio senza neppure disporre l'esame autoptico e altri indispensabili rilevamenti scientifici. Chiediamo al Presidente della Regione - aggiunge - di accogliere grazie a questo atto formale firmato da me e dal collega Compagnone, le richieste della famiglia del giovane, e farsi portavoce con il Governo nazionale dell'istanza di verita' e giustizia presso le autorita' tedesche mediante la riapertura delle indagini".