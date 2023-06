Motta, avvicendamento in giunta: Gaetano Vitale si è dimesso

Anna Di Caudo nuovo assessore di Motta Sant'Anastasia. Prende il posto del dimissionario Gaetano Vitale e dovrebbe assumere le stesse deleghe. La nuova componente della giunta mottese, imprenditrice, ha già annunciato di voler continuare il lavoro svolto dal suo predecessore, condividendone il percorso politico. Anche Anna Di Caudo ha infatti come riferimento politico il vicepresidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino, in quota Prima L'Italia-Salvini Premier.

L'assessore ringrazia il sindaco Anastasio Carrà per la fiducia accordata. "Farò del mio meglio per il bene della collettività mottese - ha detto Di Caudo -, mi impegnerò con costanza, caparbietà ed un'assidua presenza sul territorio, mettendo a disposizione le mie competenze e la mia voglia di far bene".

Il primo cittadino di Motta Sant'Anastasia, Anastasio Carrà, ha ringraziato Gaetano Vitale per il lavoro svolto in questi anni. "Ci tengo a ringraziarlo - ha dichiarato il sindaco - perché ha lavorato sodo, collaborando sempre con tutti, producendo risultati eccellenti per la nostra splendida comunità. Gli facciamo gli auguri per il proprio futuro".