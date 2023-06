Motta guarda già alle elezioni: proposta la candidatura di Daniele Capuana

La coalizione politica composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Sud chiama Nord e il gruppo civico Motta 2.0 comunica la decisione unanime di proporre la candidatura di Daniele Capuana a Sindaco per le prossime elezioni amministrative di Motta Sant'Anastasia.

I coordinatori comunali dei tre partiti - Paolo Messina, Salvatore Grasso e Giuseppe Migliazzo - nonché il rappresentante del movimento civico Motta 2.0 Francesco Porto, esprimono la loro soddisfazione per aver raggiunto un’intesa sul candidato Sindaco che possa far rinascere Motta dopo oltre 20 anni di assenza di programmazione e gestione politica.

"Motta Sant'Anastasia ha bisogno di un Sindaco con esperienza amministrativa e con idee innovative, capace di far funzionare l'ente comunale per la rinascita dell'economia, la valorizzazione delle risorse presenti e per il ripristino di un tessuto economico-sociale che si è via via impoverito".

La coalizione crede fermamente che Daniele Capuana sia il solo in grado di recuperare fondi regionali, nazionali ed europei, grazie all'esperienza provinciale ed oggi regionale come "Capo di Gabinetto Vicario" presso l'assessorato all'Economia e Bilancio per portare avanti la progettazione e innescare un movimento di ripresa per i mottesi.

Paolo Messina, coordinatore comunale del partito di Giorgia Meloni - Fratelli d’Italia ha dichiarato: "La coalizione politica di cui facciamo parte ha una visione comune per il futuro di Motta Sant'Anastasia. Siamo convinti che Daniele sia la persona giusta per quel cambio di passo necessario che ci porterà fuori dallo stallo attuale in cui i servizi minimi sono quasi sempre carenti o dispensati a fatica. Chiederemo a tutti i parlamentari e al governo regionale e nazionale di sostenere il nostro progetto su Motta. Affidiamo al nostro designato candidato sindaco Daniele Capuana le nostre speranze di ricostruzione del paese”.

Salvatore Grasso, coordinatore comunale di Forza Italia, ha aggiunto: "Daniele Capuana è un candidato solido e concreto, che rappresenta la miglior scelta possibile per la nostra città. Con la sua esperienza amministrativa (Provinciale e Regionale) Motta potrà finalmente ripartire e vedere l’attuazione di politiche attive a tutela del tessuto produttivo, dei servizi al cittadino e del sostegno ai più deboli. Potremo recuperare i rapporti con la base USA di Sigonella, avvalerci del sostegno del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani. L’obiettivo iniziale sarà far ripartire la macchina burocratica ferma ormai da anni che ha visto passare, per così dire, senza fermarsi, tutti i treni del PNRR che potevano davvero rappresentare un’opportunità unica. Comuni virtuosi, a differenza del nostro, non si sono lasciati sfuggire l’occasione. Cercheremo inoltre di poter indire un concorso per il riassetto organico del personale a supporto degli uffici comunali, ridotti ormai all'osso”.

Giuseppe Migliazzo coordinatore di Sud Chiama Nord dichiara: "Mi rifaccio alle parole del nostro leader Cateno De Luca: "Per noi Daniele Capuana è il nostro candidato sindaco senza se e senza ma". Chiediamo ai cittadini mottesi di scegliere un cambiamento radicale”.

Francesco Porto, coordinatore del gruppo civico Motta 2.0 dichiara: "Abbiamo bisogno di partecipazione attiva, di contrastare una tendenza che ci vede sempre più periferia e sempre meno “centro”; siamo stanchi di trovare solo altrove le risposte ai nostri bisogni di socialità, di espressione, di appartenenza. Non abbiamo meno degli altri comuni vicini, tutt’altro. Chiederemo a Daniele Capuana di inserire tra le priorità del programma elettorale i veri bisogni dei giovani mottesi".

"La coalizione politica sopra descritta si presenterà coesa alle elezioni amministrative e affida Capuana l'obiettivo di riportare in auge Motta Sant'Anastasia e di trasformarla in un paese moderno, accogliente e vivo, con prospettive future anche per i giovani mottesi puntando a far diventare Motta una città inclusiva. Tutti i partiti, gruppi civici e cittadini di Motta Sant'Anastasia sono invitati a partecipare attivamente alle iniziative con idee e consigli per completare la stesura del programma elettorale, che verrà condiviso e presentato alla cittadinanza", si legge nella nota.