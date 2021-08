Servizio civile, il Comune di Motta capofila per dare opportunità ai giovani

Lavoro e solidarietà sociale, un binomio operativo che apre occasioni di crescita soprattutto per i giovani: queste le finalità con cui il Comune di Motta Sant'Anastasia, con funzioni di capofila, ha deciso, con opportuna delibera, di volersi accreditare con l’iscrizione all’Albo degli Enti del Servizio Civile Universale in forma associata con i comuni di Sant’Agata Li Battiati e Gravina di Catania. E' stato altresì approvato lo schema di “Contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale” e lo schema di “dichiarazione di impegno” che dovrà essere sottoscritto da ogni ente per l’accreditamento in forma associata.

In questo modo, tanti giovani potranno essere impegnati in progetti di carattere sociale, occasione di crescita insieme professionale e umana. Importante e' stato il contributo all'iniziativa dato dal consulente del comune di Motta, la professoressa Manuela Farruggio. Soddisfazione è stata espressa dall'amministrazione comunale di Motta Sant'Anastasia, in particolare da chi come l'assessore Piero Lipera si è attivato concretamente per cogliere l'opportunità, che ha riscosso l'approvazione delle amministrazioni di Gravina con il sindaco Massimiliano Giammusso e Sant'Agata Li Battiati con il sindaco Marco Rubino.