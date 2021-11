Movida, nuovo incontro in commissione con le associazioni di categoria

Il consigliere di Diventerà Bellissima e presidente della decima commissione Manfredi Zammataro tira le somme a seguito del secondo incontro sul tema movida. Mentre nella precedente seduta la commissione aveva ascoltato richieste e proposte dei comitati dei residenti del centro storico, oggi in aula consiliare è stato avviato un confronto con le associazioni di categoria dei ristoratori .

“E’ stato un bel momento di confronto - dice il consigliere - che ha posto l’accento su diversi aspetti concreti e pragmatici per rilanciare la nostra movida e farla ritornare ad essere un esempio virtuoso ma anche fucina di sviluppo economico e turistico. Con i rappresentanti degli esercenti, dei ristoratori è stata analizzata l’attuale situazione della movida ed evidenziate alcune criticità, come per esempio sacche di imprenditoria, assolutamente minoritarie, che non producono una movida sana e che spesso infrangono regole trasformando alcuni luoghi in ricettacolo di persone poco raccomandabili. Situazione questa che determina disagi non indifferenti per i residenti e arreca altresì seri danni agli imprenditori onesti che invece ogni giorno investono risorse economiche in un modello di imprenditoria di qualità che crea condizioni di sviluppo economico, di riqualificazione urbana, con un'importante ricaduta anche in termini occupazionali. Vi è quindi la necessità di chiedere al Prefetto di potenziare i controlli e la presenza delle forze dell'ordine per evitare che la movida venga inquinata da comportamenti violenti ed in spregio alle regole del quieto vivere che se pur poste in essere da una minoranza, rischiano di danneggiare tutto il settore, se non arginate con fermezza da parte delle Istituzioni. A questo incontro pertanto ne seguiranno altri con una serie di focus tematici in cui si affronteranno i temi della sicurezza, della viabilità, dello sviluppo economico e che verranno condotti alla presenza degli assessori di riferimento al fine di individuare soluzioni concrete con l'obiettivo di restituire ai catanesi una movida di qualità”.

“Ringrazio le associazioni Mio Italia e la Cna per la presenza e per la collaborazione. Spiace aver constatato l’assenza di altre sigle che erano state invitate al dibattito: sono convinto che sia fondamentale stabilire un’alleanza tra tutte le forze sane della città al fine di determinare un cammino virtuoso che tuteli la movida, gli esercenti e i residenti”, conclude Zammataro.