Movida e centro storico, convocato tavolo tecnico con assessori Barresi e Balsamo

Dopo la lettera aperta dei comitati civici al ministro Lamorgese per chiedere soluzioni contro la mala movida torna il confronto a Palazzo degli Elefanti su questo tema delicato. Un confronto iniziato da qualche settimana e promosso dalla decima commissione con il presidente Manfredi Zammataro che prima ha ascoltato i comitati dei residenti, le associazioni di categoria e poi ha annunciato una serie di tavoli tecnici con gli assessori e i dirigenti.

Il prossimo tavolo tecnico si terrà domani venerdì 26 novembre alle ore 12.30 nell’aula consiliare del Comune di Catania e avrà come oggetto quello di elaborare un piano di rilancio del centro storico.

“Prosegue il percorso avviato in commissione sulla tutela e promozione di una movida sana – dice Zammataro -. Dopo l'ascolto dei residenti e delle associazioni di categoria adesso ci confronteremo in un tavolo tecnico con l’assessore con la delega al Commercio Ludovico Balsamo, con l’assessore con delegala alla Polizia Locale Andrea Barresi e con i dirigenti preposti. Sarà un confronto fattivo e concreto con la partecipazione delle associazioni di categoria e i comitati dei cittadini. Dobbiamo tutelare la città eliminando odiosi fenomeni come esplosioni incontrollate di fuochi d'artificio, movida violenta e avviando un piano di rilancio del centro storico”. L'intento è quello di riportare sicurezza in una movida che è divenuta insostenibile per i residenti e che danneggia gli imprenditori che rispettano le regole.