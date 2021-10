Movida, Zammataro (Db): "Bene il tavolo in prefettura, commissione consiliare monitorerà"

All'indomani del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto in prefettura sulle problematiche della movida è intervenuto il consigliere di Diventerà Bellissima Manfredi Zammataro che aveva annunciato l'avvio di una serie di incontri in commissione consiliare per ascoltare assessori, associazioni di categoria e residenti.

“Rappresento la mia soddisfazione per l’esito del tavolo prefettizio riunito ieri con le istituzioni, le associazioni di categoria e, oggi, con i comitati dei residenti - dice Zammataro --. L’appello al dialogo che avevamo lanciato, all’indomani dei noti fatti di piazza Currò, è stato raccolto e ringrazio il Prefetto per la sensibilità e l’attenzione manifestata”.

“Il problema è cogente: dobbiamo sostenere la movida, quella sana, all’insegna di un patto sociale che deve vedere una alleanza tra le categorie, tra commercianti e residenti, senza contrapposizioni spesso dannose e improduttive per il benessere della nostra città - aggiunge il consigliere -. con una cabina di regia istituzionale. Occorre tutelare chi lavora bene e in sicurezza e occorre tutelare i diritti dei residenti. Sotto questo profilo sono arrivate risposte positive dal Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza che prevedono un rafforzamento dei controlli, l'attivazione delle telecamere delle Zone a traffico limitato e sanzioni più severe per gli esercenti che non rispettano le regole, e controlli antidroga anche nei pressi degli istituti scolastici”. Il consigliere conclude annunciando un lavoro di monitoraggio in commisione sugli sviluppi della stretta sulla movida.