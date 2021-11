M5S, Fichera sarà il nuovo capogruppo in consiglio comunale

Continua la "rotazione" delle cariche istituzionali del Movimento Cinque Stelle in consiglio comunale. Così toccherà a Giuseppe Fichera ricoprire il ruolo di capogruppo nel civico consesso, prendendo le redini da Valeria Diana. Il vicecapogruppo sarà Graziano Bonaccorsi.

"Consapevole della maggiore responsabilità che mi accingo ad assumere nel rappresentare il gruppo in consiglio - spiega Fichera - posso solo assicurarvi che lo farò con la dedizione che ho sempre messo nel mio operare. Ringrazio i miei predecessori per quanto fatto fino ad oggi e, nello spirito di continuità, faremo una vigile e sana opposizione, volta all'esclusiva tutela degli interessi di tutti i cittadini". Il gruppo pentastellato sino ad oggi ha "perso" due pezzi: l'ex candidato a sindaco Giovanni Grasso, prima passato al misto e adesso in Fratelli d'Italia, ed Emanuele Nasca passato alla Lega che, ancora, non ha un gruppo consiliare.