Il Movimento Popolare Catanese si riunisce e dialoga sui problemi della città

Si è riunito ieri pomeriggio, presso la propria sede istituzionale in via Gabriele D'Annunzio, il Movimento Popolare Catanese con a capo l'avvocato Giuseppe Lipera. Diverse le tematiche affrontate e le problematiche sollevate dai tanti intervenuti, tra le tante particolare rilievo è stato dato alla grande quantità di spazzatura che occupa tutti i marciapiedi della città e la poca sicurezza per le vie del centro storico, argomento che riguarda non soltanto i catanesi ma che ha una forte incidenza anche sul turismo.



Tante le idee e le proposte che il Movimento Popolare Catanese avanzerà alla nuova Amministrazione, che - si legge nella nota - "dopo ben quaranta giorni dalla sua elezioni non ha ancora convocato il primo consiglio comunale". Catania merita di più e il movimento popolare catanese rappresenterà e accoglierà le istanze e proposte di tutti i cittadini".