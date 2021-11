Approvata la mozione per la cittadinanza onoraria all'eroico Celestino Floralde

E' stata approvata dal consiglio comunale una mozione, presentata dal gruppo di Grande Catania, per conferire la cittadinanza onoraria a Celestino Floralde. Si tratta dell'eroico filippino che ha salvato dalla furia del maltempo due persone in difficoltà. L'uomo, che ha ricevuto anche l'Elefantino d'argento, non ha esitato a mettere a repentaglio la sua vita per salvare una donna che stava per essere travolta dalla furia della corrente d’acqua in via Etnea, che si era trasformata in un torrente d’acqua impetuoso.

"La cittadinanza onoraria - dice Anastasi - è un riconoscimento che andrà dato a Celestino Floralde per il gesto eroico e dell'alto valore sociale. Ha rischiato la propria vita per salvare una nostra concittadina e ha dimostrato un coraggio fuori dal comune in un momento tragico per Catania".