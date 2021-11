Musumeci: "Mi ricandido e preparo liste per vincere. Abbiamo sciolto l'incantesimo"

"Musumeci è candidato, è ricandidato. Non è una novità, non è una notizia". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, durante una manifestazione del movimento "Diventerà Bellissima", a Catania. "Lo ha detto fino a ieri sera la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, lo ha detto in precedenza anche Salvini, e lo ha detto a me personalmente il presidente Berlusconi - ha spiegato -. E' normale che un presidente uscente consideri normale, fisiologica la ricandidatura. Per me quindi il tema non esiste".

"Da quando è scoppiata la pandemia - ha aggiunto - io ho capito che non avrei potuto più fare in cinque anni quello che speravo ed ero certo di potere fare. Perché conosco i mie limiti, ma anche qualche potenzialità. E' chiaro che dopo la semina dobbiamo pensare al raccolto. Del resto, se io non fossi un presidente adeguato, non ci sarebbe il centrodestra, gli 11 assessori che rappresentano i partiti della coalizione sarebbero già usciti dal governo. Come si fa a diventare complici fino all'ultimo giorno di un presidente che è inadeguato? Non è così. Io sono tranquillo perché credo che nessuno voglia rompere il centrodestra e nessuno voglia l'altro disastro, cioè riconsegnare la Sicilia ai comunisti o alla sinistra".

"Sono convinto che noi resteremo uniti, che questa squadra avrà il diritto di vivere la stagione del raccolto. Questa sera abbiamo sciolto l'incantesimo, il presidente della Regione sta lavorando per preparare le liste per le prossime regionali perché sarà ricandidato. E vorrò vincere, per me e per i partiti della mia coalizione", ha concluso Musumeci.