Musumeci ricandidato? Miccichè: "Sembra che non voglia fare più il presidente della Regione"

"E' necessaria una riunione di maggioranza e sarò io a convocarla, perché se qualcuno pensa che a un anno e mezzo dalle elezioni possiamo dare questo spettacolo si sbaglia. Così non si può andare avanti".

Lo dice il presidente dell'Assemblea regionale siciliana e coordinatore di Forza Italia nell'Isola, Gianfranco Miccichè, intervistato dal quotidiano La Sicilia, in merito alle difficoltà registrate dalla maggioranza di centrodestra che sostiene il governo Musumeci, soprattutto in fase di approvazione della finanziaria. "Ci vuole più capacità, ma prima ancora più disponibilità di ascolto da parte del governo regionale e del presidente Musumeci - aggiunge Miccichè -. Potrebbe esserci la tentazione di considerare il Parlamento regionale un inutile fastidio. Ma vigono le regole della democrazia".

Sull'interim alla Salute nelle mani del governatore siciliano, che non ha sostituito l'assessore dimissionario Ruggero Razza, indagato nell'inchiesta che ipotizza la manipolazione dei dati sull'epidemia Covid in Sicilia, Micciché è convinto che bisogna "nominare un assessore che lavori a tempo pieno. Se però Musumeci è sicuro di potere fare contemporaneamente il presidente della Regione, il commissario Covid e l'assessore alla Salute mi fido della sua convinzione".

Il clou dell'intervista è il quesito sulla ricandidatura di Musumeci alle Regionali 2022 per il centrodestra: "Ho sempre detto - risponde Miccichè - che non è facile indicare un altro presidente della Regione, che meglio di lui non ce n'è. Ma non c'è dubbio che Musumeci lo sta decidendo lui, se rimanere o no. Io a Nello questa cosa l'ho detta tante volte, 'dipende da te, soltanto da te'. E dal suo atteggiamento - conclude il presidente dell'Ars - mi sembra che non lo voglia pià fare. Sta facendo capire in tutte le maniere che non lo vuole fare più. Dobbiamo cercare un nome forte, che abbia davvero voglia di fare il presidente della Regione". Miccichè, infine, allontana l'ipotesi di una sua candidatura a governatore: "Io avevo voglia di farlo 15 anni fa, lo avrei fatto volentieri quando avevo la forza anche fisica di farlo. Io nel 2022 avro' quasi 70 anni. C'è un'età per tutto".