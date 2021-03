Nascono in Sicilia i presìdi “diritti e libertà”per rafforzare la presenza della Lega sui territori

Prende avvio in Sicilia, fortemente voluto dal Segretario regionale della Lega Nino Minardo, ed affidato all’Europarlamentare Francesca Donato, il progetto dei presìdi diritti e libertà, con l’obiettivo di dare voce ai territori ed alle voci storiche del partito nato come evoluzione del progetto Noi con Salvini. “L’idea e l’intenzione - spiega l’On. Minardo – è fare in modo che la crescita del partito non tradisca lo spirito originario e la spinta dei tanti che sin da principio hanno sostenuto il progetto di Matteo Salvini. La nostra idea di partito è quella di un movimento moderato che possa accogliere quanti hanno veramente a cuore gli interessi della Sicilia. I presìdi sono una voce importante perché garantiscono una presenza ramificata sui territori e saranno un’occasione importante di ascolto delle esigenze reali del popolo siciliano”. “Non posso rimanere sorda alle tante richieste di aiuto, sostegno, informazione che ricevo ogni giorno - aggiunge l’On. Francesca Donato. “Ho pertanto ritenuto di accogliere la fiducia che il segretario ha voluto dimostrarmi nell’affidarmi la responsabilità per le politiche economiche ed i fondi europei, come base per sviluppare con lui questo importante progetto che darà voce ai sostenitori storici di Salvini ma soprattutto che potrà intercettare le reali istanze dei territori e metterle al centro dell’agenda politica regionale. Il progetto parte da Catania: insieme a Nino Minardo abbiamo individuato nel Dott. Vasco Agen il primo Dirigente del presidio provinciale di Catania. Nelle prossime settimane saranno individuati referenti in tutte le province, e di concerto con i dirigenti provinciali individueremo dei riferimenti in tutti i Comuni, in modo che in tutta la Sicilia ci sia sempre qualcuno pronto ad intercettare istanze, problemi, suggerimenti”.