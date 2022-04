Lavoro, i "navigator" hanno i contratti in scadenza: Suriano (ManifestA) sollecita il Ministro Orlando

E’ intervenuta alla Camera stamani la deputata del gruppo ManifestA Simona Suriano sulla difficile situazione dei navigator, i quali vedranno scadere i loro contratti il prossimo 30 aprile e non hanno ricevuto – nonostante le reiterate richiesta – alcuna risposta sul loro futuro dal ministro del Lavoro Andrea Orlando. I numeri sono ingenti: soltanto in Sicilia si parla di 400 lavoratori. “Stiamo parlando del futuro lavorativo di oltre 1900 persone a livello nazionale - di cui ben 400 in Sicilia - che da 3 anni accompagnano e assistono milioni di cittadini nei percorsi di politiche attive del lavoro. Nonostante il loro ruolo essenziale sono le prime vittime di un precariato “istituzionalizzato” che risulta essere mortificante e intollerabile. A ciò aggiungiamo il muro di gomma del ministero del Lavoro: lo stesso Orlando è stato interessato della situazione dei navigator dai sindacati e gli era stato chiesto di aprire un tavolo istituzionale”, dice Suriano. Poi la deputata ha proseguito: “Ebbene, nonostante una manifestazione pubblica, il ministro Orlando non ha aperto alcun tavolo e le sue promesse sono risultate vacue. Ci ritroviamo così, a poche settimane dalla scadenza dei contratti dei navigator, senza sapere quale sia il futuro di questi lavoratori che ormai hanno esperienza e qualifiche. Si tratta, infatti, di persone laureate e che hanno acquisito un’importante formazione sul campo al fianco dei cittadini fragili e che, vista la carenza di personale nei centri per l'impiego, potrebbero essere utilizzate in pianta stabile dal nostro Paese. Vogliamo sapere chiaramente che intenzioni abbia il Ministero del Lavoro e Orlando deve rispondere”.