Musumeci spiega il suo ministero del Mare: "Mi occuperò anche di economia blu"

"Blue economy? Sì, mi occuperò anche di blue economy e di pesca con funzione di coordinamento e programmazione e tutto quello che riguarda il mare, d'intesa con le amministrazioni che in questo momento si occupano di mare: sono sette o otto ministeri". Lo ha detto direttamente a Today il neo ministro del Sud e delle politiche del mare Sebastiano (Nello) Musumeci, uscendo ieri dall'Aula della Camera dopo il discorso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

In riferimento al mare, il compito del suo dicastero non era mai stato chiarito, almeno fino a ora, soprattutto dopo che era stato il ministro Matteo Salvini a precisare come porti e guardia costiera sarebbero state sue competenze. Dunque adesso è chiaro cosa resta all'ex presidente della Sicilia. Si occuperà di pesca e di economia blu, cioè di portare avanti programmi per un sistema economico sostenibile attraverso l’innovazione tecnologica.

Ma Musumeci ha tenuto a precisare che il suo sarà "sempre un compito di coordinamento e programmazione". In pratica il compito di Musumeci sarà quello di perseguire gli obiettivi prefissati dal governo, coinvolgendo più ministeri perché, di fatto, il mare "taglia" trasversalmente diverse competenze dei colleghi di Musumeci. "E' un ministero nuovo, si sta lavorando sodo, si stanno definendo alcuni particolari, datemi una settimana di tempo per spiegarvi al meglio quale sarà il nostro compito - ha ribadito il ministro -. E' chiaro che è un ministero di coordinamento e di programmazione".

Poi Musumeci ha commentato le parole della premier prima del voto: "Quello di Meloni è stato un bellissimo discorso, con una spinta emotiva particolare di alto profilo istituzionale e anche coraggioso per le cose che sono state dette. E sul discorso dell’immigrazione, quello che ha detto Meloni è un discorso antirazzista. Non possiamo continuare a consentire che le sorti di questi nostri fratelli rimanga nelle mani di quattro delinquenti commercianti di carne umana".

Fonte: Today.it