Nomina Fatuzzo, Cardillo (Fdl): "Chi mette in discussione la sua preparazione è poco informato"

"La nomina di Fabio Fatuzzo quale commissario straordinario unico per la depurazione delle acque è una buona notizia per l'Italia e in modo particolare per la Sicilia. Chi mette in discussione la sua preparazione è probabilmente poco informato". È quanto dichiara Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Catania. Parole che sembrano voler essere una replica, non tanto velata, alle parole del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che aveva criticato la nomina di Fatuzzo.

"Il Governo ha effettuato una scelta oculata - aggiunge Cardillo - andando a scegliere un servitore delle Istituzioni che ha già dimostrato in questo settore, da amministratore di Acoset e Sidra, capacità gestionali e di risanamento assolutamente eccellenti. Per quanto concerne la provincia di Catania, poi, mi permetto di sottolineare quanto sia strategico per la nostra economia la realizzazione delle opere necessarie per una corretta depurazione delle acque, evitando, soprattutto i disastri dell'inquinamento del mare che siamo costretti ad osservare ogni anno da Calatabiano, passando per Mascali, sino ad arrivare alla costa delle Aci e del catanese".

"Sono certo - conclude - che la gestione Fatuzzo darà, quindi, l'accelerazione necessaria per tutte le opere che porteranno l'Italia dalle pesanti procedure d'infrazione europee".