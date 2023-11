Nomina Fatuzzo, Pogliese risponde a Barbagallo: "Soffre di bias cognitivi"

“Non posso che complimentarmi con Anthony Barbagallo, segretario del Pd siciliano, che con la sua ultima dichiarazione ci fornisce un limpido esempio di quello che la psicologia chiama bias cognitivo, ovvero la tendenza a creare la propria realtà soggettiva, slegata da quella oggettiva, che porta a un errore di valutazione o a mancanza di oggettività di giudizio". Risponde così il senatore Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per la Sicilia orientale, alla questione legata al doppio ruolo ricoperto da Fabio Fatuzzo e che ha scatenato polemiche, in particolare, da parte del Pd siciliano.

"Barbagallo - continua Pogliese - è riuscito a manipolare un dato oggettivo, da lui stesso sottolineato, ovvero come il nostro Paese da troppi anni paghi sanzioni all’Europa per le sue inadempienze in campo fognario e depurativo, e trasformare il fatto che il Governo Meloni sia intervenuto per affrontare il problema, con la nomina di Fatuzzo a Commissario unico per la Depurazione delle acque, persona dall’altissimo profilo istituzionale e con una quindicinale esperienza nel settore, in un fatto negativo e da stigmatizzare".

"Dopo decenni finalmente saranno realizzati gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, la cui mancanza ci ha costretto a pagare un costo salatissimo a livello ambientale ed economico, che impatta sulla vita e sull’economia di tanti territori, prevalentemente dislocati in Sicilia, ma per Barbagallo evidentemente tutto questo non è importante e preferisce tirare fuori presunte incompatibilità e fantomatici conflitti d’interesse. Fatuzzo negli ultimi cinque anni ha guidato la Sidra con abnegazione, efficienza e, cosa mai accaduta, senza ricevere alcuna retribuzione, riuscendo a ottenere straordinari risultati nella qualità del servizio idrico come aveva già fatto nei suoi dieci anni alla guida dell’Acoset. Non c’è alcun tipo di incompatibilità e Fatuzzo è certamente l’uomo giusto al posto giusto” - conclude.