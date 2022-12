Nominati i nuovi componenti della segreteria provinciale PD

Il Partito Democratico etneo, guidato da Maria Grazia Leone, ha reso noto i nomi dei nuovi componenti della segreteria con le rispettive aree di competenza. Chiara Mangiagli (coordinatrice della segreteria), Giuseppe Pappalardo (responsabile Organizzazione), Salvo Spagano (Enti locali e iniziativa Politica), Salvo Branciforte (Aree interne), Suheli Chrouda (Pnrr, politiche del Mediterraneo e rapporti con la stampa), Mauro Petralia (Ambiente e sviluppo Sostenibile), Gianluca Petta (Infrastrutture e mobilità), Gessica Salerno (Cultura e turismo) e Francesco Sangrigoli (Sport).

"Siamo pronti a metterci in cammino – spiega la segretaria provinciale, Maria Grazia Leone annunciando i primi componenti dell’esecutivo provinciale del PD - , la definizione della segreteria è solo il primo passo. Nei prossimi giorni costruiremo progressivamente i tavoli tematici dei dipartimenti, gruppi di lavoro ad hoc che dovranno affrontare quelli che sono per noi temi cruciali e contestualmente convocheremo - aggiunge - l’assemblea dei sindaci e degli amministratori locali: sono loro la parte più viva e dinamica di questo partito. Coinvolgere i militanti smarriti, rivitalizzare i circoli, dare nuovo protagonismo agli amministratori locali, incontrare le organizzazioni sindacali e il mondo dell’associazionismo. Queste le prime cose da fare - conclude - per dare vita a quella che deve essere, come ho detto più volte, un’impresa collettiva: rimettere in piedi il Pd".