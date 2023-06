Nuova Giunta a Riposto, D'Aita: "Frutto di spartizioni di bottini"

“Dopo la giornata della proclamazione dei consiglieri comunali eletti, ribadiamo risolutamente la nostra distanza dalla linea di governo del sindaco Vasta, un progetto che abbiamo duramente avversato in campagna elettorale e che, pertanto, non intendiamo in alcun modo sostenere ora”. Lo afferma Claudia D’Aita a capo del gruppo "Riposto Cambia", commentando la cerimonia di ieri nel salone del Vascello del municipio di Riposto.

“Il neo primo cittadino – osserva la D’Aita - ha impiegato i primi 10 giorni partecipando ad una funzione religiosa e ad una riunione politica, a leggere qualche carta, a celebrare un matrimonio, a confermare alcune posizioni organizzative, a sedare la litigiosità dei suoi giannizzeri e a invocare il soccorso dell'avv. Carmelo D'Urso. Non solo. Vasta, ieri, ha provveduto a nominare una Giunta difforme da quella sbandierata in campagna elettorale, contraddicendo se stesso e, rinnegando, quanto promesso prima del voto, quando assicurava ai ripostesi che gli assessori designati sarebbero rimasti in carica 5 anni. Una Giunta peraltro che, al di là di scelte totalmente incomprensibili, si qualifica sin da subito come il frutto di evidenti spartizioni di bottini e riscossione di prebende elettorali. Contrasteremo questo svilimento della Politica con un'opposizione ferma, corretta e senza sconti”.