Concertazione su nuove pedonalizzazioni e ztl, passa la mozione in Consiglio

Sì a nuove pedonalizzazioni e ztl, ma coinvolgendo il Consiglio comunale e stipulando un protocollo d’intesa con residenti e commercianti. È questo in sintesi il contenuto della mozione firmata da dieci presidenti di commissione sull’istituzione di nuove aree pedonali e approvata con 26 voti favorevoli dall’aula, riunitosi ieri sera su convocazione della presidenza del Consiglio.

Sullo sfondo c’è l’imminente pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia che, al netto dell’incontro che dovrebbe esserci la settimana prossima tra Comune e le parti coinvolte, dovrebbe concretizzarsi in tempi brevi.

Il dibattito in aula

Maggioranza e opposizione in maniera unanime sono favorevoli a nuove pedonalizzazioni ma la loro istituzione dovrà essere inevitabilmente attuarsi con l'individuazione e la contestuale fruizione di aree a parcheggio oltre che con la predisposizione di un annesso piano di viabilità che preveda il collegamento con i mezzi pubblici.

“Dobbiamo tener conto delle esigenze delle attività commerciali, perché fondamentali per il tessuto economico della città - dichiara l’autonomista Serena Spoto nel suo intervento. "Non bisogna far morire il commercio nel centro storico di Catania. Va bene la pedonalizzazione ma quando essa è programmata e pensata", gli fa eco l'esponente di Prima l'Italia, Andrea Cardello.

Perplessità e critiche arrivano dai banchi dell'opposizione con il consigliere in quota Pd, Damien Bonaccorsi che indica come l’Amministrazione "voglia provvedere alla istituzione di nuove aree pedonali all'interno del centro storico, con tanto di telecamere già installate, senza che alcuna commissione consiliare competente sia stata informata di alcuna proposta”.

“Con un sistema di trasporto pubblico pietoso, noi ci troviamo a parlare di pedonalizzazione – tuona, invece, il pentastellato, Graziano Bonaccorsi - Se l’obiettivo è chiudere senza dare riscontro alle commissioni e ai consiglieri non ci siamo. Se le cose devono essere imposte troverete delle resistenze".

Nuovi stalli per piazza Federico II di Svevia

“Per quanto riguarda la pedonalizzazione di piazza Federico II di Svevia il confronto con consiglieri e parti interessate c’è stato e ci sarà ancora – risponde il sindaco Trantino nel suo intervento - Lo scorso ottobre abbiamo avuto una riunione con gli esercenti in cui abbiamo comunicato la nostra scelta di chiudere la zona al traffico. Non è quindi una sorpresa. Sono stati chiesti alcuni accorgimenti che l’Amministrazione ha detto avrebbe preso in considerazione tra cui l’individuazione di aree di sosta per esercenti e residenti e stalli per gli avventori. Ci siamo incontrati questa settimana e ne abbiamo un altro confronto in programma la prossima” – aggiunge il primo cittadino.

“Quella piazza - sottolinea - è una delle massime espressioni del degrado per via del dilagare di parcheggiatori abusivi, ragazzini che impennano con i motorini e stalli vietati. Rispetto a questa condizione la chiusura diventerebbe uno strumento di controllo in relazione a questi episodi di criminalità diffusa”.

E sul nodo stalli, Trantino ha annunciato la creazione di nuovi parcheggi che andranno a sopperire ai 60 attualmente presenti nell’area. Verranno istituiti 30 in piazza Borsellino, 72 in via Zurria, 49 in corrispondenza degli archi della marina e 95 all’interno dell’Autorità portuale. E nelle ore serali Amts garantirà una navetta per collegare il parcheggio di via Plebiscito e piazza Vaccarini con il Castello Ursino, garantendo altri 79 posti per la sosta. L'Amministrazione sembra, dunque, avere le idee chiare e tira avanti per la strada già tracciata. La palla passa all'incontro che ci sarà lunedì prossimo con gli esercenti e le associazioni.

