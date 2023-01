Gianluca Garofalo nuovo presidente provinciale di Azione Universitaria

Una giornata all’insegna del confronto tra studenti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo del lavoro, quella che si è tenuta il 21 Gennaio presso l’elegante location “Levante” sita nel porto di Catania. Si è infatti celebrato il congresso provinciale di Azione Universitaria, fortemente voluto dalla dirigenza per formalizzare dinanzi la comunità studentesca il passaggio di testimone alla presidenza provinciale. Tanti gli autorevoli ospiti presenti che hanno voluto manifestare, con degli interventi, il loro affetto e la loro stima nei confronti dell’associazione.

In particolare, erano presenti: il Presidente Nazionale Nicola D’Ambrosio, il Vice Presidente Nazionale Francesco Armone, il Consigliere Nazionale degli studenti Universitari Mario Russo, il Sen. On. Salvo Pogliese, il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana On. Gaetano Galvagno, l’On. Daidone Presidente della commissione bilancio dell’Ars’ l’Assessore del Comune di Misterbianco Dario Moscato, il Sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso e tanti amministratori locali e dirigenti. “Ruolo svolto con senso di responsabilità e orgoglio, lo stesso che auspico al futuro presidente e alla futura dirigenza di preservare e trasmettere” afferma il presidente uscente Salvatore Di Stefano. Il neo presidente eletto dall’assemblea, lo studente Gianluca Garofalo, ex Senatore Accademico dell’Ateneo, ripercorrendo le linee programmatiche del suo mandato ed eleggendo quale Vice presidente lo studente Giorgio Platania, rilancia: “Questa elegante location diventerà prossimamente l’aula studio della nostra associazione”, “Tante sono le sfide che ci aspettano, che affronteremo sicuramente da protagonisti”.

Forte lo stupore dell’assemblea e degli ospiti visti i buoni propositi e la determinazione della nuova dirigenza. Hanno portato un saluto anche i coordinatori di nucleo nei vari Dipartimenti, che da subito si metteranno a lavoro con tante attività e con un unico obiettivo, tutelare il diritto allo studio.