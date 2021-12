Oasi del Simeto, Suriano (Misto): “Intercettato finanziamento di 500mila euro per la riforestazione"

La deputata etnea del gruppo Misto Simona Suriano era già intervenuta sull’Oasi del Simeto, attraverso una interrogazione, chiedendo il potenziamento dei mezzi anti incendio e maggiori risorse per la tutela dell’area. Adesso annuncia l’arrivo di un importante stanziamento ottenuto attraverso il bando del Ministero della Transizione Ecologica relativo alla “Forestazione Urbana”. Il progetto presentato dall’Oasi del Simeto è arrivato al settimo posto e otterrà un fondo di 500 mila euro. “Si tratta di una notizia che deve rallegrare e rincuorare tutti i catanesi e gli amanti della natura – dice Suriano -. Dopo i terribili roghi che hanno distrutto ettari ed ettari di Oasi oggi vediamo un orizzonte di speranza. I fondi serviranno proprio a far rivivere un’area di 10 ettari, colpita dalle fiamme di questa estate, che si trova nella zona originaria del delta del Fiume. Verranno piantumate le essenze arboree originarie a salvaguardia dell’equilibrio naturale, in un’area che lambisce la zona industriale di Catania”. “Bravi e attenti il direttore dell’Oasi del Simeto Gaetano Torrisi ed il suo staff a stilare il progetto, adesso bisogna renderlo esecutivo arrivare alla conseguente messa a bando. Auspico che tutto possa svolgersi in tempi rapidi in modo tale da preservare quel grande tesoro che è l’Oasi del Simeto, devastata dall’incuria di classi politiche distratte che hanno consentito abusi edilizi, che non l’hanno tutelata, che non hanno attuato misure di prevenzione efficaci contro gli incendi”.