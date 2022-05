"Onda tricolore contro le mafie" fa tappa ad Acireale

Su iniziativa della senatrice Tiziana Drago arriva anche ad Acireale l'iniziativa "Onda Tricolore contro le Mafie", in occasione del trentennale dalla strage di Capaci. La staffetta informativa, promossa dai Dipartimenti tutela vittime e Legalità, Sicurezza ed Immigrazione di FdI, ha l'obiettivo di presentare le proposte di Fratelli d'Italia per contrastare il fenomeno mafioso e sensibilizzare ad una cultura della legalità. Ci sarà spazio per testimonianze personali ed analisi del fenomeno mafioso su vari fronti. Venerdì 20 maggio alle ore 21 , è previsto il concerto del gruppo pop rap "Dinastia" in piazza Duomo. Sabato mattina, nella sala Pinella Musmeci di Villa Belvedere, dalle ore 10 si svolgerà un convegno che vedrà come relatori Cinzia Pellegrino (Coordinatore nazionale del Dipartimento tutela di Fratelli d'Italia), Maria Carolina Varchi (capogruppo FdI Camera in Commissione bicamerale questioni regionali), Giuseppe Calì (Vice Segretario Comunale Vicario - Dirigente Capo Area Amministrativa del Comune di Castel di Iudica - Coordinatore FdI delle Aci), Pierpaolo Lucifora (già presidente Consorzio etneo legalità e sviluppo), Pierluigi Sabatini (Dottore in relazioni internazionali International Business), Vincenzo Inzolia (Generale di Brigata dei Carabinieri), Muni Sigona (Presidente Associazione “Casa di Toti Onlus”). Sono previste, inoltre le testimonianze dell’avvocato Enzo Trantino e il Preside Giuseppe Adernò, con il coinvolgimento di alcuni Istituti secondari locali. Concluderà Tiziana Drago, Capogruppo FdI in Commissione bicamerale per le questioni regionali.