Ospedale di Acireale trasformato in struttura Covid, Cannavò: "Lazzaretto depotenziato"

"Il comitato a tutela dell'ospedale di Acireale chiederà un'audizione in commissione Sanità all'Assemblea regionale siciliana". Lo ha annunciato il presidente Gianluca Cannavò che torna a puntare il dito contro la trasformazione della struttura acese in Covid Hospital.

"Purtroppo, l’ostinazione di taluni politici locali acesi - prosegue - ha fatto sì che, alla fine, ci ritrovassimo con l’Ospedale di Acireale trasformato in un lazzaretto e ridotto nella sua capienza a poco più di una cinquantina di posti. Basterebbe solo questo per gridare vergogna, ma poiché al peggio, di solito, non esiste fine ecco che emerge la notizia, confermata dal commissario Liberti che, con inusitato candore, ammette l’inadeguatezza dell’ospedale acese a garantire l’ossigeno ai piani alti. Prendersela con il buon Liberti potrebbe dare il senso di sparare sulla Croce Rossa e noi non siamo abituati in tal senso. L’assessore Razza, dopo avere rimediato l’ennesima figura poco edificante, deve decidere cosa fare da grande. Due le opzioni: dimettersi oppure rimuovere coloro che lo hanno spinto verso il baratro del ridicolo, “tertium non datur” avrebbero detto i latini".

Per Cannavò "la parola vergogna è quella che sorge in maniera più spontanea": "Non occorre essere virologi o infettivologi di chiara fama per capire che era necessario intervenire in maniera concreta, preparandosi per ciò che in molti ritenevano inevitabile. Se l’assessore ha avuto consiglieri inadeguati proceda con la loro immediata rimozione e ne dia notizia. Se, diversamente, ha avuto un ruolo attivo nelle decisioni adottate, anzi nelle “non decisioni”, si regoli di conseguenza e tolga dall’impaccio un governo che funziona bene e pecca soltanto sul fronte della Sanità".