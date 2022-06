Pagamento delle spettanze arretrate ai dipendenti comunali, la soddisfazione delle sigle sindacali

Le segreterie provinciali Cgil Cisl Uil e Csa hanno reso noto che lo scorso 6 giugno, nella riunione tenutasi in municipio fra l’Amministrazione, alla presenza del sindaco facente funzioni Bonaccorsi, con la partecipazione del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e della commissione straordinaria, è stato dato da quest’ultima il tanto sospirato via libera al pagamento delle spettanze arretrate ai dipendenti comunali. Tutto ciò in esecuzione del parere del ministero dell’Interno richiesto dal Comune di Catania per l’insinuazione nella massa passiva del credito vantato dai dipendenti ai fini della corresponsione del salario accessorio e premiale, relativamente agli anni 2018 e retro.

La commissione straordinaria di liquidazione nominata per il dissesto, ha provveduto a trasferire all’Amministrazione comunale la somma necessaria a retribuire il personale, comprensiva di oneri previdenziali e Irap. Le segreterie provinciali Cgil Cisl Uil e Csa vedono finalmente materializzarsi le tante richieste effettuate negli anni a conferma che le strategie messe in campo hanno portato, anche grazie all’impegno del sindaco prima e dell’attuale reggente, efficacemente collaborati dal capo di gabinetto e dagli uffici e dirigenti interessati ad una conclusione positiva.

Questa vicenda, che vedrà il pagamento degli emolumenti arretrati il prossimo mese di luglio, sia da monito a tutti noi affinchè si continui sulla strada dell’unità sindacale perchè i problemi che affliggono i dipendenti non finiscono con questo successo anzi ciò ci deve spronare ad essere più incisivi, audaci e propositivi nelle proposte e nelle rivendicazioni.