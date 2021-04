Palagonia, Nicolò Vaccaro guiderà il circolo di Gioventù Nazionale

Nasce anche a Palagonia il circolo di Gioventù Nazionale, movimento politico giovanile per i ragazzi e le ragazze che avranno la possibilità di promuovere progetti per il futuro della cittadina. Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia si impegna a diffondere nelle nuove generazioni un senso di identità nazionale nella più vasta prospettiva europea e in coerente adesione ai valori tradizionali del nostro popolo. Presidente del circolo di Gioventù Nazionale sarà il giovane Nicolò Vaccaro, detto Nik, vicepresidente della Consulta Giovanile di Palagonia. Vaccaro, militante da anni nel centro destra, sarà affiancato da Daniele Brancato quale vice presidente. “Dopo anni di impegno attivo in politica è arrivata la mia prima nomina ufficiale – afferma Nik Vaccaro –. La strada è stata lunga, abbiamo superato tanti ostacoli ma adesso tocca a noi giovani prendere in mano ciò che il nostro territorio ci offre migliorandolo ancora di più”. “Se ho raggiunto questi obiettivi - prosegue - è solo grazie ai preziosi consigli di Bernardo Vaccaro, consigliere comunale di Palagonia, che mi ha aiutato ad incrementare la mia passione per la politica. Ringrazio i dirigenti del movimento di Gioventù Nazionale: il presidente Nazionale Fabio Roscani, il vice Presidente Mario Pozzi, l’Esecutivo Nazionale Francesco Ferlito, il commissario regionale Sicilia orientale Dario Moscato, ed il coordinatore del circolo FdI del comune di Palagonia Salvatore Auteri. Colgo l’occasione per ringraziare Salvatore Pogliese, sindaco di Catania, per il supporto che mi ha dato in quanto coordinatore regionale di Fratelli d’Italia”. “L’inaugurazione del circolo di Palagonia deve rappresentare un punto di riferimento di meritocrazia e incontro tra i giovani – asserisce Daniele Brancato, vice presidente – soprattutto in questo momento di difficoltà tocca a noi rimettere insieme i pezzi per costruire un futuro migliore. Sono orgoglioso del ruolo che ricopro e spero di avere l’opportunità di dimostrare di esserne all’altezza”. “Gioventù Nazionale è ormai una realtà concreta che continua a crescere – sottolinea Francesco Ferlito, esecutivo nazionale Gioventù Nazionale –. Congratulazioni a Nik che, grazie al suo impegno è riuscito a creare un gruppo sinergico arricchendo la sua città; non da meno i nuovi i nuovi membri, ai quali estendo i miei auguri, che vogliono essere un punto di riferimento per i loro coetanei e non solo”.