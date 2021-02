Palagonia, Pd: "Preoccupati per la scarsa chiarezza dell'amministrazione"

Il circolo Pio La Torre del Partito Democratico di Palagonia è intervenuto sulla recente vicenda che ha visto la vittoria al Tar da parte del presidente del consiglio Francesco Fazzino.

“Ci atteniamo rigorosamente all’articolo 54 della nostra Costituzione e apprendendo la notizia della sentenza del Tar che ha dichiarato la illegittimità della delibera consiliare con cui si era proceduto a sfiduciare e revocare il presidente del consiglio Francesco Fazzino non possiamo non intervenire”.

“In tempi non sospetti avevamo denunciato che tale atto se fosse stato avanzato era per questioni meramente politici tutto inerente alle vecchie logiche di maggioranza – dice la segreteria del circolo dem Quindi riteniamo che sia stato ripristinato il vulnus giuridico come prevede la legge elettorale regionale n. 6 del 05.04.2011”.

“Però allo stesso tempo esprimiamo preoccupazione per l’attuale momento di scarsa chiarezza politico - istituzionale da parte dell’amministrazione comunale e riteniamo opportuna e necessaria esplicazione nei confronti della Città di Palagonia su quanto sia accaduto. Inoltre riteniamo che in un momento drammatico per le finanze dell’ente, la gestione ed eventualmente il pagamento delle spese legali non vengano esse stesse caricate ai contribuenti della nostra comunità”.