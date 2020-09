Fine settimana nel catanese per il senatore Gianluigi Paragone (ItalExit)

Gianluigi Paragone, giornalista e senatore ormai ex grillino e fondatore del movimento ItalExit, sarà in provincia di Catania per una due giorni di incontri e comizi. Anche in terra etnea Paragone ha dalla sua diversi esponenti politici che lo appoggiano, come il consigliere di municipalità Santo Musumeci, anch'egli da poco fuoriuscito dai pentastellati in aperta polemica con le scelte governative specie sul fronte giustizia.

Venerdì pomeriggio Paragone, che propugna l'uscita dell'Italia dall'Europa sul modello inglese, terrà un incontro con la stampa al Romano Palace Hotel mentre in serata sarà a Misterbianco per incontrare i cittadini e per tenere un comizio. Qualche polemica è scaturita per una beffarda coincidenza: proprio nello stesso giorno il Movimento Cinque Stelle inaugurerà la nuova sede di Misterbianco in vista del voto delle amministrative.

Sabato 5 settembre Paragone farà tappa in alcune aziende e a Bronte, alle 18, terrà un convegno all'hotel La Fucina di Vulcano sull'uscita dall'Euro e dall'Europa.

"L'incontro - ha detto Santo Musumeci, attivista di ItalExit - verterà sui temi dell'economia siciliana e si spiegherà perché uscire dall 'Europa è l'unica prospettiva per ridare slancio alla Sicilia. Abbiamo appuntamenti molto attesi tra cui il comizio di Misterbianco e finalmente così si spegneranno le polemiche innescate da qualcuno perché ci sarà anche l'evento dei miei ex compagni del Movimento Cinque Stelle. A loro auguro tutto il bene possibile e una buona riuscita dell'evento".