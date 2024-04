"Innovazione, Tecnologie, Intelligenze": l'initiziativa del Pd dedicata alle politiche industriali

Sabato 20 aprile è in programma a Catania presso Isola Catania (piazza Cardinale Pappalardo, 23) l'iniziativa "Innovazione, Tecnologie, Intelligenze". Si tratta del terzo appuntamento del ciclo di incontri "Impresa Domani", che il Partito Democratico dedica alle politiche industriali. I lavori avranno inizio alle 9 e 30 e termineranno intorno alle 13 e 30. Tanti gli esponenti del Partito democratico che interverranno nel corso dei vari panel previsti: Antonio Misiani, Stefania Bonaldi, Anna Ascani, Peppe Provenzano, Brando Benifei, Anthony Barbagallo, Antonio Nicita, Andrea Orlando, Lorenzo Basso si confronteranno con rappresentanti del settore dell'Information Technology e delle Big Tech.

"Una nuova economia si avvale delle tecnologie, dell'innovazione e delle intelligenze come motore di crescita economica, sociale e culturale. Per questo - spiega Antonio Misiani - abbiamo bisogno di una nuova politica industriale, che sappia diffondere le competenze, sostenere la ricerca e il trasferimento tecnologico, promuovere le migliori tecnologie a disposizione come l'intelligenza artificiale ma anche e soprattutto a ridurre le diseguaglianze e dare a tutti - persone e imprese - pari opportunità di utilizzare i propri talenti, i propri dati e le proprie qualità". Il 12 maggio a Torino si terrà la tappa conclusiva di "Impresa Domani", con la Conferenza nazionale Pd sulle politiche industriali, cui parteciperanno, tra gli altri, la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein e il candidato del Pse alla presidenza della Commissione Europea, Nicolas Schmit.