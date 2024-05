Passante ferroviario, Grasso (MpA): "Speriamo ci sia davvero un servizio urbano"

"Che serva potenziare il servizio di trasporto pubblico nella città di Catania è un fatto ben noto, anche alla luce delle pedonalizzazioni avvenute, proprio per questo noi come Mpa abbiamo posto l’attenzione sul passante ferroviario gestito da FS che percorre tutto il waterfront della città di Catania". Lo dichiara il capogruppo MpA in consiglio comunale, Orazio Grasso, commentando la notizia della sottoscrizione di un protocollo d’Intesa per gli interventi di potenziamento infrastrutturale e di rigenerazione urbana delle aree ferroviarie del Gruppo FS Italiane nella Città di Catania.

"In consiglio comunale – prosegue Grasso - ed anche in assemblea regionale, grazie al lavoro svolto dall'on. Giuseppe Lombardo in commissione Ambiente, abbiamo proposto diverse iniziative affinché la tratta in questione vada a costituire una seconda linea metropolitana in superficie per la città. Auspichiamo – conclude - che il protocollo d’intesa che giorno 22 maggio il sindaco Trantino firmerà con l'amministratore delegato di FS, possa andare verso l’idea di un recupero della linea e che si offra davvero un servizio urbano alla città, con tempi di percorrenza minimi non superiori ai 10 minuti ed un biglietto integrato con Fce ed Amts. Augurandoci che lo stesso servizio rimanga inalterato durante l’esecuzione dei lavori previsti per l’interramento della linea, passaggio doveroso per riconsegnare alla città di Catania il proprio accesso sul mare".