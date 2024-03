Nuova Dc, Giovanni Bulla coordinatore del collegio provinciale di Paternò

Il segretario provinciale della nuova Democrazia Cristiana, Pietro Lipera, d’intesa con il segretario nazionale Totò Cuffaro, in vista delle prossime elezioni amministrative e provinciali, ha nominato Giovanni Bulla coordinatore del collegio provinciale di Paternò, comprendente i comuni di Adrano, Paternò, Ragalna, Biancavilla, Belpasso, Motta S’Anastasia e Santa Maria di Licodia.

“La trentennale esperienza amministrativa e politica – ha dichiarato Piero Lipera – a ogni livello, comunale, provinciale e regionale, dell’amico Giovani Bulla è un preziosissimo patrimonio di competenze e conoscenze a cui tutti i nostri amici, soprattutto i più giovani, potranno accedere per accrescere ed affinare le qualità necessarie per svolgere al meglio il nobile servizio dell’attività politica”.

Per Totò Cuffaro, Presidente Provinciale DC, “il nostro partito con i suoi rappresentanti in seno al governo regionale deve essere una risorsa per tutte le amministrazioni locali. Uomini come Giovanni Bulla, esperti e saggi, divengono quindi figure fondamentali per servire, informare e cogliere al meglio le opportunità derivanti dai numerosi avvisi indetti dalla Regione Siciliana. Questo ruolo unitamente al suo noto e appassionato impegno non potrà che comportare importanti ricadute positive, e non solo economiche, sul quel territorio”.

Per Giovanni Bulla “ringrazio i segretari Totò Cuffaro e Piero Lipera, i quali hanno scelta la mia persona per coordinare le attività di partito nel collegio di Paternò. Di par mio, mi impegnerò in questo nuovo ruolo consapevole che solo con un lavoro di squadra, dialogando con tutti coloro che credono e si riconoscono nei valori cristiani e sociali della DC, potremo raggiungere obbiettivi e traguardi preziosi per la crescita economica e sociale del nostro territorio”.