Patrick Battipaglia eletto commissario per l'Italia insulare del Partito Animalista

Al congresso nazionale del Partito Animalista Italiano, che si è svolto all’hotel Forum di Pompei nei giorni scorsi, Patrick Battipaglia, già commissario regionale per la Sicilia del Partito Animalista, è stato eletto Coordinatore del Partito Animalista Italiano per l’Italia insulare. Il giornalista etneo è stato per due legislature consigliere comunale a San Giovanni La Punta, negli ultimi anni si è occupato di strutturare e radicare il Partito Animalista in Sicilia, oggi presente con le sue delegazioni in tutte le province siciliane con tre consiglieri comunali eletti.

"Questo nuovo incarico mi riempie di gioia e mi dà nuovi stimoli per impegnarmi sempre di più nelle battaglie di civiltà portate avanti dal Partito Animalista Italiano. Con il 2024 – ha affermato Patrick Battipaglia – ci attendono nuove importanti sfide come le elezioni europee dove speriamo di fare bene. Il nostro intento è rendere l’Italia un Paese più attento ai diritti civili con una maggiore sensibilità verso i temi ambientali e verso gli animali. Il Partito Animalista - conclude – rappresenta una grande novità nel panorama politico italiano, non va inteso come un partito monotematico ma va valutato come un simbolo verso temi sensibili ignorati dai partiti tradizionali". Tra le più importanti battaglie portate avanti dal Partito Animalista Italiano figura la "Legge Angelo" con la quale si chiede l’inasprimento delle pene per chi maltratta e uccide gli animali.