Pogliese: "Patto delle Aci è incredibile occasione di sviluppo"

"Oggi la Sicilia, e in particolar modo il territorio etneo, riesce a dimostrare di essere modello virtuoso mettendo in campo un progetto sinergico tra amministrazioni comunali e privati molto qualificante. Abbiamo superato un retaggio culturale isolano basato sull'individualismo e che spesso è stato zavorra per lo sviluppo del territorio. Grazie alla piena collaborazione tra le amministrazioni e una rete consolidata il 'Patto per le Aci' rappresenterà un incredibile volano di sviluppo". E' quanto dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Pogliese, coordinatore regionale per la Sicilia Orientale. "La presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - continua Pogliese - è simbolo tangibile della grande attenzione del governo Meloni verso la Sicilia. Grazie al suo straordinario impegno è stato possibile, con un decreto dello scorso febbraio del 2024, stanziare risorse aggiuntive pari a 66.235.390 euro volte a coprire anche il finanziamento ottenuto dal Ministero per il Patto per le Aci. In tal modo si potrà prevedere la copertura totale di tutti i progetti che prevedono investimenti per la creazione di un unico polo turistico tra l’Etna e il mare nonché per la rigenerazione urbane e sociale e per la valorizzazione dei territori delle Aci. Ancora una volta il governo Meloni è attento, presente e investe sulla Sicilia".