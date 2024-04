Corteo del 25 aprile, la replica del cpo Colapesce: "I facinorosi erano tra le file del PD"

"Quanto accaduto ieri all'inizio del corteo del 25 aprile nella nostra città ha dell'incredibile, ma molto peggio sono le dichiarazioni faziose della segretaria cittadina del PD Maria Grazia Leone sui ragazzi protagonisti, loro malgrado, della vicenda, tra cui alcune nostre attiviste e attivisti". E' quanto dichiarano in una nota i referenti del centro popolare "Casa del Popolo Colapesce".

"Quella di ieri, come e più delle altre volte, è stata una piazza bellissima, non solo per le migliaia di cittadine e cittadini scesi in piazza contro il fascismo di ieri e di oggi e in solidarietà con il popolo palestinese, ma anche per la forte caratterizzazione giovanile e popolare che ha messo in evidenza come esista una città pronta a riscattarsi e che non è disposta a chinare la testa davanti alle guerre e alle politiche antipopolari dei governi locali e nazionali. Purtroppo, però, all'inizio del corteo, e ne scriviamo soltanto dopo aver letto le imbarazzanti dichiarazioni del Partito Democratico che ci costringono a prendere parola, alcuni esponenti del Partito Democratico, tra cui la segretaria cittadina Maria Grazia Leone e il deputato Antonhy Barbagallo, si sono resi responsabili di spintoni e urla contro lo spezzone del comitato 'Catanesi solidali con il popolo palestinese', di cui eravamo parte, che semplicemente stava passando per immettersi nel corteo. In particolare, alcune compagne e alcuni compagni, che, mentendo al limite della diffamazione, il PD cittadino per mezzo stampa ha dichiarato si siano identificato come organizzatori dell'Anpi, hanno chiesto loro di temporeggiare il loro avanzamento per permettere allo spezzone solidale con il popolo palestinese di immettersi completamente nel corteo, dove era già per metà, per evitare di finire spaccati in due".

"A questo punto - questa la ricostruzione dei componenti del Cpo Colapesce - dopo alcuni minuti di urla, insulti e spintoni completamente ingiustificati dalla situazione, alcuni esponenti del PD hanno iniziato a mettere le mani addosso e a provocare i manifestanti che, ad ogni modo, non hanno né indietreggiato di un passo né sono caduti nelle loro provocazioni. Che probabilmente rappresentava il loro obiettivo per poi fare qualche comunicato stampa. Addirittura alcuni militanti del PD hanno intimato ad alcune persone coinvolte di seguirli 'per risolvere altrove la situazione', provocando la reazione indignata dei presenti, che a quel punto hanno iniziato a intonare slogan contro la presenza del PD nel corteo intimandogli di andare via. Se, insomma, ci sono stati dei facinorosi in piazza ieri a Catania, questi erano dietro lo spezzone del PD e vestivano gli abiti distinti della Catania bene".