Giacone (PD): "La destra litiga per le poltrone ancor prima di iniziare il mandato"

"La destra ancor prima di iniziare il mandato, litiga per le poltrone dei futuri assessori. Tra veti e ripicche ancora si attende il governo della città. Il Pd a Catania, si afferma essere l’unica vera alternativa alle destre. Il lavoro fatto in pochi mesi dalla segreteria provinciale ha portato buoni frutti e gettato le basi per il futuro". Lo dichiara il dirigente del Partito Democratico catanese Mirko Giacone. "Per battere le destre in città nel prossimo futuro e in provincia è necessario che non si guardi più alle correnti interne al partito, ma si faccia fronte comune su volti giovani e nuovi. Persone che hanno voglia di scommettersi ancora una volta per risollevare le sorti della nostra terra. Bisogna avere il coraggio di cambiare e - conclude Giacone - sono certo che oltre agli interessi del singolo orto, si possa insieme costruire un alternativa forte con delle candidature giovani, così come si è già iniziato".