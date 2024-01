Raid all'istituto Brancati di Librino, Pd e MpA chiedono iniziative inclusive

"I gravi fatti di cronaca che negli ultimi giorni hanno interessato alcuni dei quartieri della città di Catania, come per esempio i gesti vandalici compiuti al Parco Falcone, all'istituto Brancati nel quartiere di Librino, o il furto delle scarpe rosse da piazza I Viceré, fanno riflettere sulla necessità di perseguire, incrementandolo, il processo di sviluppo delle periferie catanesi". Così Pina Alberghina coordinatrice del Mpa a Catania. "Rappresentano sicuramente un passo importante – prosegue Pina Alberghina - gli ultimi interventi disposti nella finanziaria regionale a favore della città, che permetteranno di portare a termine alcune significative opere di urbanizzazione nei quartieri. Come movimento, però, riteniamo sia necessario, per questo nuovo anno che è appena entrato, un programma di riqualificazione di tutte le periferie per far si che diventino aree integrate con il resto della città con l’obiettivo di ridurre le, purtroppo indubbie, diseguaglianze sociali ma anche e soprattutto per promuovere uno sviluppo urbano più equilibrato e sostenibile. L’auspicio – conclude la coordinatrice Mpa - è che si giunga a realizzare d'intesa con l'amministrazione comunale, e su questo il Mpa si impegnerà a promuovere tutte le più ampie iniziative inclusive, sostenibili ed innovative, una trasformazione dei centri periferici in aree vivibili e pienamente integrate con il resto della città".

Sul danneggiamento dell'istituto Brancati è intervenuta anche la deputata all’Assemblea Regionale Siciliana del Partito Democratico Ersilia Saverino. "Il raid da parte di un gruppo di delinquenti alla scuola Vitaliano Brancati di Catania, nel plesso del viale San Teodoro, è un gesto sconsiderato che va punito in modo esemplare. Un atto che va oltre la semplice bravata e che vuole colpire al cuore uno dei simboli delle istituzioni e della parte sana della città. Un gruppo di delinquenti che va assicurato alla giustizia perché, soprattutto nelle periferie, servono servizi ed infrastrutture e non l’ennesimo episodio di gratuita distruzione e danneggiamento del bene pubblico. Le scuole non si toccano perché sono presidi di legalità che, in molti quartieri a rischio delle città siciliane, rappresentano l’unica possibilità, per centinaia di ragazzi, di tenersi lontani dalle tentazioni della strada e costruirsi un futuro di legalità. In qualità anche di componente della commissione alla Cultura Ars chiedo al Presidente della Regione ed a tutti gli organi competenti un piano di interventi che preveda il potenziamento dei controlli e della vigilanza nelle scuole inserite in contesti dove il degrado sociale e l’elevato tasso di microcriminalità è sotto gli occhi di tutti. A questo proposito - conclude - desidero esprimere grande vicinanza alla dirigente Elga Maria Grazia Schembri e al personale scolastico che non va lasciato assolutamente da solo".