Pd, oggi a Catania il terzo incontro "Impresa Domani" su Innovazione

Si terrà oggi a Catania "Innovazione, tecnologie, intelligenze", terzo appuntamento del ciclo di incontri "Impresa domani", che il Pd dedica alle politiche industriali. L'evento si svolgerà presso Isola Catania (Piazza Cardinale Pappalardo, 23), i lavori avranno inizio alle 9.30 e termineranno intorno alle 13.30. Tanti gli esponenti del Partito democratico che interverranno nel corso dei vari panel previsti: Antonio Misiani, Stefania Bonaldi, Anna Ascani, Peppe Provenzano, Brando Benifei, Anthony Barbagallo, Antonio Nicita, Andrea Orlando, Lorenzo Basso si confronteranno con rappresentanti del settore dell'Information Technology e delle Big Tech.

"Una nuova economia si avvale delle tecnologie, dell'innovazione e delle intelligenze come motore di crescita economica, sociale e culturale", spiega Misiani. "Per questo abbiamo bisogno di una nuova politica industriale, che sappia diffondere le competenze, sostenere la ricerca e il trasferimento tecnologico, promuovere le migliori tecnologie a disposizione come l'intelligenza artificiale ma anche e soprattutto a ridurre le diseguaglianze e dare a tutti - persone e imprese - pari opportunità di utilizzare i propri talenti, i propri dati e le proprie qualità".

Quindi, il 12 maggio a Torino si terrà la tappa conclusiva di 'Impresa domani', con la conferenza nazionale Pd sulle politiche industriali. Parteciperanno, tra gli altri, la segretaria del Pd Elly Schlein e il candidato del Pse alla presidenza della Commissione Europea Nicolas Schmit.