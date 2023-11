Partecipate, i consiglieri del gruppo PD chiedono chiarimenti in consiglio comunale

"Le società partecipate sono uno strumento attraverso il quale le amministrazioni comunali svolgono una parte dei loro compiti istituzionali. Il buon funzionamento di quelle società è pertanto una priorità imprescindibile. Ciò implica un buon uso ed una buona gestione delle risorse messe a disposizione dagli enti". E' quanto dichiarano in una nota i consiglieri del Gruppo PD a Palazzo degli Elefanti Damien Bonaccorsi, Maurizio Caserta, Gerri Barbagallo e Anna Vullo.

"Qualsiasi cattivo funzionamento - continuano alla fine ricade sulle spalle dell’amministrazione. Ciò è particolarmente pressante in un momento così difficile per la nostra amministrazione catanese che rischia di non uscire mai dalla fase di dissesto finanziario. Eppure, nell’ultimo periodo siamo spettatori di uno scenario tragico. La gran parte delle partecipate non funzionano in modo ottimale. Alcune, come Multiservizi che registra in 12 mesi un calo di quasi 3/4 del fatturato dal 2021 al 2022, o altre come Amts e Sidra che, nonostante l’incarico a scadenza breve, pubblicano bandi di assunzioni di personale per svariate decine di unità. Per non parlare degli oltre 200 mila euro spesi durante il 2023 soltanto tra consulenze esterne e patrocini legali di Sidra, oppure il contratto di fornitura energetica di 12 milioni di euro stilato per il periodo 2024/28 nonostante l’incarico di dirigente della Sidra abbia scadenza nel 2023. E’ inaccettabile che le aziende partecipate al 100% dal comune di Catania risultino spesso fallaci. Ancor di più che determinate azioni di alcuni dirigenti, nominati dalla politica, influiscano negativamente sugli andamenti e vadano in direzione opposta a sentenze del Cga o del Tar. Questo - concludono i consiglieri - è un tema importantissimo su cui l’amministrazione dovrà dare risposte o nominando nuovi dirigenti, oppure prendendosi la responsabilità di quelli già in carica scelti dalla scorsa amministrazione, ma della stessa provenienza politica". Il gruppo PD chiederà che il tema venga discusso al più presto in consiglio comunale.