Regionali, il segretario provinciale del Pd Angelo Villari ci riprova: si candida (di nuovo) all'Ars

Tra le fila del Partito democratico e a sostegno di Caterina Chinnici alla presidenza della Regione. Il segretario del Partito democratico etneo si candida alle elezioni regionali per ricoprire la poltrona da deputato all'Assemblea regionale siciliane (Ars), in occasione della corsa alle urne del 25 settembre. Un election day valido per le Politiche e le Regionali.

"Care amiche, cari amici, è con vero orgoglio che vi comunico la mia candidatura nella lista del Partito democratico alle prossime elezioni regionali a sostegno di Caterina Chinnici candidata alla presidenza della Regione Sicilia - si legge in un post pubblicato oggi sul proprio profilo social - Metto a disposizione tutto il mio impegno, la mia passione e la mia esperienza per continuare a essere la vostra voce portando le nostre battaglie in Assemblea regionale".

Angelo Villari è segretario provinciale del Pd ed è già stato candidato alle Regionali del 2017. Tra i ruoli ricoperti c'è stato anche quello di assessore al Welfare nell'ultima amministrazione guidata dall'ex sindaco Enzo Bianco.