Pedonalizzazione di piazza Mazzini, Capuana (FI): "Passo significativo verso città più ordinata"

"Desidero esprimere il pieno sostegno alla decisione del Sindaco, Enrico Trantino insieme con il Vice Sindaco e Assessore alla mobilità Paolo La Greca, riguardo la pedonalizzazione di piazza Mazzini. Così in una nota, il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale, Piermaria Capuana.

"La pedonalizzazione - afferma Capuana - rappresenta un passo significativo verso una città più ordinata, sostenibile e vivibile offrendo numerosi vantaggi. Innanzitutto, valorizza il nostro centro storico, restituendo il giusto spazio ai cittadini e ai visitatori per godere delle nostre bellezze architettoniche e culturali. Inoltre, promuove la mobilità sostenibile, riducendo l'inquinamento causato dal traffico congestionato. La lotta contro i parcheggiatori abusivi e il parcheggio selvaggio è un ulteriore beneficio di questa iniziativa. Questo comportamento illegale non solo crea disagi per i residenti, ma danneggia anche l'immagine della nostra città".

"La pedonalizzazione - conclude - contribuirà a porre fine a queste pratiche indesiderate. Infine, accogliamo con favore le iniziative a tema e l'offerta di metropolitana gratuita e corse del metro shuttle notturno, come quella del prossimo lunedì 18 settembre. Questi servizi aggiuntivi renderanno più accessibile il centro storico e promuoveranno ulteriormente l'uso del trasporto pubblico.