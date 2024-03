Piano regolatore del porto, mozione "esplorativa" del gruppo Mpa al Comune

“Avviare un percorso di informazione e confronto politico al fine di realizzare un accorpamento di integrazione della progettualità della città con l’Ente Porto nonché con gli altri Enti e Istituzioni coinvolte, ricorrendo a tutti gli strumenti di confronto previsti legislativamente per la realizzazione delle opere di pubblico interesse”. Lo quanto chiedono all’amministrazione comunale con una mozione presentata in Consigli dal capogruppo del Movimento per l'Autonomia, Orazio Grasso, insieme ai consiglieri Serena Spoto, Angelo Scuderi e Daniela Rotella e condivisa con tutto il coordinamento catanese del Movimento guidato da Pina Alberghina.

“Questa mozione – spiega Grasso - nasce a causa della mancanza di documenti sull’argomento, carenza che rischia di non favorire un confronto alla pari e che ha portato il gruppo a presentare la mozione, anticipata da un mio personale intervento in consiglio. Questo perché, più avanti, si possa entrare nel vivo della questione con un confronto politico riguardo a un’opera di interesse e importanza strategica per la città”.

Una mozione che per il Mpa nasce da alcuni presupposti. In primis che “il Porto di Catania rappresenta un importante scalo marittimo di 1° classe, a prevalente utilizzo commerciale e diportistico”; che, come da protocollo d’intesa firmato nel marzo del 2016, “si è dato inizio a un processo di integrazione del porto con la città, preludio di quello che sarà il un nuovo water-front”.

Altra premessa, secondo gli autonomisti in consiglio comunale, non di minore importanza, sono i diversi punti di criticità tra cui “l’assenza di collegamento ferroviario tra il porto e l'aeroporto nonché la mancanza di integrazione del porto con il centro storico”. La richiesta di impegno a sindaco e amministrazione, si legge nella nota dei consiglieri del Mpa, scaturisce dalla considerazione che “il processo di redazione e approvazione del Piano regolatore portuale coinvolge direttamente anche il Comune, e in tal senso, nel disegno di pianificazione portuale è demandata al Comune la pianificazione degli spazi di interazione tra porto e città, previa acquisizione del parere dell’Autorità Portuale”. Inoltre, come si legge nella mozione presentata dai consiglieri Mpa, “è intenzione manifesta dell’Autorità Portuale volersi riportare alle precedenti proposte dei Prp del 2004 e del 2014, e che ciò comporta, stante il lasso di tempo intercorso, la necessità di dover comunque adeguare l’azione di indirizzo alle nuove linee guida prevedendo un potenziamento del sistema portuale nel medio - lungo termine”.

“L'adozione – dichiara la coordinatrice Mpa di Catania, Pina Alberghina - ed approvazione del piano regolatore portuale rappresenta uno dei momenti di cruciale importanza per il futuro della città di Catania, tenuto conto dell'importante ruolo legislativamente demandato all'amministrazione comunale nella fase di pianificazione degli spazi di interazione tra il porto e la città. È per questo che riteniamo che già sin da quella che sarà la preannunciata attività di pianificazione ci si muova con l'adozione di scelte programmatiche compiute e un accurato confronto degli interessi pubblici coinvolti”.