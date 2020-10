Cibali, chiesta pulizia per piazza Bonadies

Domenica 11 alle 19.00 si terrà una messa celebrativa nella chiesa della Divina Maternità a Cibali. Per l'occasione sarà presente l'arcivescovo di Catania, i rappresentati delle istituzioni politiche e sociali del territorio oltre a numerosi fedeli. Il tutto nel pieno rispetto delle normative anti-covid e del distanziamento sociale. A questo proposito il presidente del III municipio, Paolo Ferrara, e il presidente del IV municipio, Erio Buceti, chiedono immediati interventi di pulizia, potatura degli alberi ed eliminazione delle sterpaglie dalla pavimentazione di piazza Bonadies.

"Nel cuore storico del quartiere di Cibali, a pochi passi dalla chiesa che domenica sarà il fulcro per i festeggiamenti in onore alla Madonna della Divina Grazia, è fondamentale mantenere il giusto decoro . hanno dichiarato -. Già potato l'albero nei pressi del luogo di culto, occorre adesso completare i lavori e confermare la grande attenzione che l'amministrazione sta riservando a questa parte di Catania. Uno spaccato della città in cui si inserisce anche il Lavatoio di Cibali. Un monumento che qualche incivile trasforma in una pattumiera a cielo aperto". Da tempo Ferrara e Buceti, in piena sinergia con l'amministrazione centrale, vogliono attivare iniziative istruttive e sociali che porteranno il Lavatoio e la vicina piazza Bonadies ad essere un luogo di cultura e di aggregazione per catanesi e turisti.