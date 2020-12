Piazza Viceré, Lauria (FI) chiede il potenziamento dell'illuminazione

Il consigliere del secondo municipo Fabio Lauria, di Forza Italia, ha presentato un'interrogazione per chiedere il ripristino di una pubblica illuminazione adeguata per piazza Viceré. Nell'area vi sono presenti anche giochi per bambini e il consigliere ha proposto, alla luce dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato del Comune, di intervenire per potenziare l'illuminazione di tutta la zona.

"Con il bilancio stabilmente riequlibrato - dice Lauria - si sono liberate risorse e liquidità e occorre quindi procedere per dare risposte ai cittadini specie sul fronte della sicurezza. Piazza Viceré necessita da tempo di una illuminazione adeguata, specie per la presenza di un parco giochi per bambini che non può essere fruito in serenità quando cala il buio. Auspico che l'amministrazione possa mettere in campo un intervento risolutivo atteso da molti anni dai residenti".